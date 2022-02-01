«Тампа» обменяла права на нападающего Липанова в «Даллас»

«Тампа» и «Даллас» произведи обмен нападающими. «Звезды» получили права на российского форварда Алексея Липанова, а «Молнии» — на канадца Тая Фельхабера.

? TRADE ALERT ?



We have acquired Alexey Lipanov via trade from @TBLightning in exchange for Tye Felhaber.



Details «https://t.co/6UFSX7uEFZ#TexasHockey pic.twitter.com/73DPA31y6z — Dallas Stars (@DallasStars) February 1, 2022

22-летний Липанов был выбран «Тампой» на драфте-2017 в третьем раунде под общим 76-м номером. Он не играл за основную команду, а в нынешнем сезоне на его счету только 1 матч в АХЛ.

23-летний Фельхабер также не поднимался пока выше АХЛ. В этом сезоне у него 2 гола в 14 встречах.