Микко Койву не решил, продолжит ли карьеру в НХЛ

Нападающий Микко Койву еще не решил, будет ли он продолжать карьеру в НХЛ после того, как «Миннесота» решила не подписывать с ним контракт на следующий сезон. 9 октября 37-летний центрфорвард может стать неограниченно свободным агентом.

— Я еще сам себе не ответил на многие вопросы, — цитирует Койву сайт НХЛ. — Какие-то решения я уже принял, но на некоторые вопросы ответа еще нет. Так что сейчас я не хочу ничего говорить, чтобы потом не отказываться от своих слов. Мне самому нужно четко понять, что мне хочется делать в будущем.

На данный момент я просто хочу дать себе шанс сыграть, если я еще могу это делать физически. В общем, мне предстоит все хорошо обдумать, а в Финляндии сделать это будет лучше всего. Надеюсь, что там у меня получится кататься с командой и хорошо подготовиться.

Койву был капитаном «Миннесоты» с сезона-2009/10. Он является лидером «Уайлд» по очкам (709), передачам (504) и матчам (1028), а с 205 голами занимает второе место после Мариана Габорика (219). С 28 (11+17) очками в 59 играх плей-офф Кубка Стэнли он занимает вторую позицию после Зака Паризе (34).