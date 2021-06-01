Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Маршан набрал 100 очков в плей-офф НХЛ

05:37
Теги:

Форвард «Бостона» Брэд Маршан отличился результативной передачей во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс».

33-летний канадец на 51-й минуте ассистировал Патрису Бержерону, а затем сам забросил шайбу на 56-й минуте и сделал счет 3:3. Маршан набрал 101 (41+60) очко в плей-офф — для этого хоккеисту понадобилось 128 матчей.

Маршан выступает за «Бостон» с 2010 года. В 805 матчах НХЛ канадец набрал 717 (320+397) очков.

Читайте также

Турнирные таблицы групп России и Канады на ЧМ-2021: положение на 31 мая
Трое мужчин насмерть забили женщину на юго-востоке Москвы
Американцы высмеяли предупреждение Байдена в адрес Путина
К чему снится секс — толкование сна по соннику Ванги

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей