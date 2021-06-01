Маршан набрал 100 очков в плей-офф НХЛ
05:37
Форвард «Бостона» Брэд Маршан отличился результативной передачей во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс».
33-летний канадец на 51-й минуте ассистировал Патрису Бержерону, а затем сам забросил шайбу на 56-й минуте и сделал счет 3:3. Маршан набрал 101 (41+60) очко в плей-офф — для этого хоккеисту понадобилось 128 матчей.
Маршан выступает за «Бостон» с 2010 года. В 805 матчах НХЛ канадец набрал 717 (320+397) очков.
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