«Айлендерс» в овертайме победили «Бостон» и сравняли счет в серии

«Айлендерс» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграли в овертайме «Бостон» со счетом 4:3.

Победную шайбу забросил Кейси Сизикас. Вратарь «островитян» Семен Варламов провел третий матч в плей-офф и отразил 39 бросков.

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч пройдет 4 июня в Нью-Йорке и начнется в 2:30 мск.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Второй матч

«Бостон» — «Айлендерс» — 3:4 ОТ (1:0, 0:3, 2:0, 0:1)

Голы: Койл — 2 (Ритчи, Кулман), 2:38 — 1:0. Бэйли — 4 (бол., Палмиери, Нельсон), 26:52 — 1:1. Палмиери — 4 (Ледди, Пажо), 31:00 — 1:2. Пажо — 2 (бол., Бовилье, Барзал), 37:21 — 1:3. Бержерон — 4 (Маршан, Пастрняк), 50:34 — 2:3. Маршан — 4 (бол., Макэвой), 55:06 — 3:3. Сизикас — 1, 74:48 — 3:4.

Вратари: Раск (74:48) — Варламов (74:48).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 42 (15+10+11+6) — 39 (6+11+13+9).

1 июня. Бостон. TD Garden.

Счет в серии: 1-1.