Малкин шутя рассказал, кого не хватает «Питтсбургу» в нынешнем составе

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин 12 марта в интервью официальному сайту НХЛ ответил на вопрос, кого не хватает «пингвинам» в нынешнем сезоне.

«Кого не хватает «Питтсбургу»? «Может быть, Марио Лемье? На самом деле, я не знаю, это сложный вопрос. Если посмотреть на наши последние четыре игры, то в них все было хорошо. Может быть, нам нужно, чтобы у нас не было травм, и в строй вернулись все отсутствующие игроки. У нас хорошая глубина в звеньях. Возможно, нам нужно немного удачи. Сложно сказать», — считает российский хоккеист.

Марио Лемье — известный в прошлом канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».

По состоянию на 12 марта, «Питтсбург» занимает третье место в Восточном дивизионе НХЛ.