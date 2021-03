«Айлендерс» сообщили о травме капитана Ли

«Айлендерс» на своей странице в Twitter 12 марта сообщили о травме нападающего Андерса Ли.

У капитана «островитян» травма нижней части тела, сроки восстановления на данный момент неизвестны.

#Isles Injury Update: Team captain Anders Lee is out indefinitely with a lower body injury. There will be no further update provided at this time.