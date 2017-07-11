Максим Мамин: "В Майами буду жить подальше от океана"

Бывший нападающий ЦСКА Максим Мамин, подписавший контракт с "Флоридой"​, в интервью "СЭ" объяснил причины такого решения. По словам форварда, он будет жить подальше от океана.

– Вам ведь предлагали в ЦСКА просто отличные условия?

– Контракт и правда был очень хорош, но я уже все решил.

– Вы довольны прошлым сезоном?

– Если только по сравнению с позапрошлым. Но, конечно, хороших моментов было гораздо больше. Я и играл чаще, но вы же видите какой состав у ЦСКА. Много людей, никто не имеет железного места в составе. Но если ты попал на лед, то нужно делать максимум.

– Вы знаете кого-нибудь во "Флориде"?

– Сейчас в лагере развития был Денис Мальгин. Сам он швейцарец, но отец из России. С ним больше всего общался. В этом сезоне в "Пантерз" будет много русскоязычных. Приедет Евгений Дадонов, в команде – Александр Барков.

– Как вы отнеслись к тому, что вас задрафтовала "Флорида"? В каких-то клубах не очень хорошо относятся к молодым, где-то – к русским.

– Я был спокоен. "Флорида" – отлично. Но в тот момент у меня был контракт с ЦСКА, и я не мог никуда ехать.

– Где будете жить в Майами?

– Подальше от океана.

– Почему?

– А мне объяснили, что так лучше для концентрации. Там и так довольно теплая погода, а если ты еще перед глазами будешь видеть океан, то совсем расслабишься. Лучше просто знать, что он где-то, но не видеть его, а сосредоточиться на том, чтобы пробиться в состав команды. (Алексей ШЕВЧЕНКО)