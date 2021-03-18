Генеральный менеджер «Миннесоты» восхитился качествами Капризова

Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин высказал свое мнение по поводу игры нападающего команды Кирилла Капризова. По его словам, россиянин — физически сильный игрок, который никогда не отступает.

«Он может сделать что-то из ничего. Меня удивляет то, насколько он хорош в борьбе за потерянные шайбы, и то, насколько он силен, — цитирует Герина ESPN. - Он бесстрашен и не отступает. Это отличное качество для молодого игрока, и мне это очень нравится.

Я спрашивал Кирилла, нужно ли ему, чтобы в команде был еще один русский игрок ему в помощь. Мы бы взяли бы такого, однако он ответил: «Только если он поможет нам победить». Это говорит о многом".

23-летний Капризов в дебютном сезоне НХЛ провел 27 матчей, в которых набрал 25 (10+15) очков.