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Шестеркин вернулся к тренировкам после травмы

20:07
Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports
Игорь Шестеркин. Фото USA Today Sports
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Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин вернулся к тренировкам в общую группу, сообщил в Twitter журналист Винс Меркольяно.

5 марта Шестеркин отразил 32 из 33 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (6:1), а затем был заменен на Александра Георгиева из-за повреждения, которое получил, отражая бросок защитника соперника Дэймона Сиверсона. По итогам матча его признали второй звездой встречи.

Позднее пресс-службы клуба сообщила, что у Шестеркина была небольшая травма паха.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/vzmercogliano/status/1372585242586980356

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