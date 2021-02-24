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Лундквист вернулся к тренировкам через месяц после операции на сердце

09:47
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Вратарь «Вашингтона» Хенрик Лундквист приступил к тренировкам на льду.

24 февраля 38-летний швед опубликовал у себя в Twitter видео, в котором он отражает броски.

16 января Лундквиста выписали из больницы после операции на сердце, которая прошла 8 января. Швед подписал однолетнее соглашение с «Вашингтоном» в начале октября текущего года. После этого он объявил о приостановке карьеры по состоянию здоровья.

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