Лундквист вернулся к тренировкам через месяц после операции на сердце

Вратарь «Вашингтона» Хенрик Лундквист приступил к тренировкам на льду.

24 февраля 38-летний швед опубликовал у себя в Twitter видео, в котором он отражает броски.

The best type of workday! ? pic.twitter.com/2tWlS1iOmO — Henrik Lundqvist (@hlundqvist35) February 23, 2021

16 января Лундквиста выписали из больницы после операции на сердце, которая прошла 8 января. Швед подписал однолетнее соглашение с «Вашингтоном» в начале октября текущего года. После этого он объявил о приостановке карьеры по состоянию здоровья.