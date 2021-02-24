Хедман считает Василевского лучшим вратарем в мире

Защитник «Тампы» Виктор Хедман в интервью официальному сайт НХЛ 23 февраля высоко оценил игру российского вратаря «молний» Андрея Василевского.

«Играть за одну команду с лучшим вратарем в мире — большая роскошь, и сегодня он снова это доказал. Васи — боец, и является одной из самых больших причин, почему мы та команда, какой являемся. Сегодня он снова выручил нас в нескольких моментах, в которых вратарь, как правило, бессилен. Да еще со стороны оставил впечатление, что это не стоило ему особых усилий», — цитирует хоккеиста официальный сайт лиги.

По состоянию на 24 февраля, «Тампа-Бэй» занимает четвертое место в Центральном дивизионе.