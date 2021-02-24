Панарин против Назарова: где правда в главном скандале зимы? Live с Зислисом, Шевченко и Лемтюговым — в 12.00
09:00
Эфир о последних событиях в мире хоккея с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Николаем Лемтюговым — на YouTube-канале «СЭ» в 12.00. Главная тема — конечно, обвинения Андрея Назарова в адрес Артемия Панарина. Также обсуждаем:
— Последние события в НХЛ
— Оставшиеся интриги регулярки в КХЛ
— Потенциальные пары Кубка Гагарина
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