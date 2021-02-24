Эфир о последних событиях в мире хоккея с Михаилом Зислисом, Алексеем Шевченко и Николаем Лемтюговым — на YouTube-канале «СЭ» в 12.00. Главная тема — конечно, обвинения Андрея Назарова в адрес Артемия Панарина. Также обсуждаем:

— Последние события в НХЛ

— Оставшиеся интриги регулярки в КХЛ

— Потенциальные пары Кубка Гагарина