Фетисов — об Овечкине: «Главное, чтобы Саша не потерял психологическую уверенность»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в комментарии для «СЭ» оценил результативность форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в этом сезоне.

Безголевая серия 41-летнего россиянина достигла 13 матчей, на его счету 5 (1+4) очков в 18 играх сезона-2026/27.

«Опасений у меня нет. Сезон только начался — еще даже четверть игр не сыграли. Самое главное, чтобы Саша не потерял психологическую уверенность. Любые сложности преодолеваются. Надо просто верить. У команды пока дела идут не очень. Надеюсь, что Саша начнет забивать, а команда будет выигрывать. Он поймает свою игру и забьет, сколько необходимо», — сказал Фетисов «СЭ».

Овечкину нужно забить еще 9 голов, чтобы сравняться с достижением Уэйна Гретцки по числу шайб в НХЛ с учетом плей-офф (1016), и 10, чтобы его превзойти.