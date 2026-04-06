«Сент-Луис» в гостях победил «Колорадо»

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У гостей хет-трик оформил Роберт Томас. У хозяев отличились Паркер Келли и Брент Бернс.

«Блюз» набрали 78 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Эвеланш» с 110 очками — на 1-й строчке «Запада».