«Сент-Луис» в гостях победил «Колорадо»
«Сент-Луис» на выезде обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
У гостей хет-трик оформил Роберт Томас. У хозяев отличились Паркер Келли и Брент Бернс.
«Блюз» набрали 78 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Эвеланш» с 110 очками — на 1-й строчке «Запада».
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|15
|2
|Рейнджерс
|11
|7
|4
|15
|3
|Вашингтон
|8
|5
|3
|10
|4
|Айлендерс
|8
|4
|4
|9
|5
|Нью-Джерси
|8
|4
|4
|8
|6
|Питтсбург
|9
|3
|6
|7
|7
|Филадельфия
|11
|2
|9
|7
|8
|Коламбус
|7
|3
|4
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|Атлантический дивизион
|И
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|П
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|1
|Бостон
|9
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|2
|14
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|Тампа-Бэй
|8
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|2
|12
|3
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|9
|6
|3
|12
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|9
|5
|4
|12
|5
|Баффало
|9
|4
|5
|10
|6
|Торонто
|10
|4
|6
|10
|7
|Монреаль
|8
|4
|4
|9
|8
|Детройт
|8
|3
|5
|8
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|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|9
|6
|3
|13
|2
|Юта
|9
|6
|3
|12
|3
|Колорадо
|9
|5
|4
|11
|4
|Виннипег
|8
|4
|4
|10
|5
|Даллас
|8
|4
|4
|9
|6
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|9
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|8
|2
|16
|2
|Эдмонтон
|8
|6
|2
|13
|3
|Сиэтл
|9
|5
|4
|11
|4
|Сан-Хосе
|9
|4
|5
|9
|5
|Анахайм
|8
|4
|4
|8
|6
|Ванкувер
|10
|2
|8
|5
|7
|Калгари
|8
|2
|6
|4
|8
|Лос-Анджелес
|6
|0
|6
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|20.10
|02:00
|Филадельфия – Колорадо
|3 : 2
|20.10
|02:00
|Рейнджерс – Анахайм
|5 : 2
|20.10
|02:30
|Торонто – Сан-Хосе
|3 : 1
|20.10
|04:00
|Юта – Питтсбург
|- : -
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