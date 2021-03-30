«Колорадо» в результативном матче победил «Анахайм», Ничушкин набрал 2 очка
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 5:2.
Форвард «Эвеланша» Валерий Ничушкин набрал 2 (1+1) очка.
После этого матча «Колорадо» с 48 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 28 очками — на восьмой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Анахайм» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Голы: Рантанен — 20 (Маккиннон), 2:56 — 1:0. Хейнен — 5 (Комтуа, Хаттон), 9:14 — 1:1. Джост — 3 (Грэйвс, Ничушкин), 23:59 — 2:1. Ландескуг — 12 (бол., Макар, Маккиннон), 36:20 — 3:1. Терри — 7, 43:19 — 3:2. Комфер — 4 (О`Коннор, Макар), 47:26 — 4:2. Ничушкин — 8 (Макар, Донской), 49:30 — 5:2.
Вратари: Грубауэр — Миллер.
Штраф: 13 — 31.
Броски: 48 (12+22+14) — 15 (7+2+6).
Наши: Ничушкин (13.48/1/+2) — -.
30 марта. Денвер. Ball Arena.
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