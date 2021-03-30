«Баффало» повторил антирекорд НХЛ 17-летней давности

«Баффало» 30 марта потерпел поражение в овертайме в матче регулярного сезона НХЛ против «Филадельфии» (3:4).

Для «клинков» это 18-е поражение подряд в нынешнем сезоне. В сезоне 2003/04 аналогичный результат был у «Питтсбурга», что является худшим результатом в истории лиги.

С шестью победами «Баффало» занимает последнее место в Северном дивизионе. Свой следующий матч «Сэйбрз» проведут 1 апреля вновь против «Филадельфии». Начало — в 2.30 (мск).