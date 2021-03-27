«Коламбус» перевел Даниила Тарасова в фарм-клуб

Голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов переведен в фарм-клуб в АХЛ, сообщает пресс-служба команды.

Ранее сообщалось, что Тарасов вернется в Северную Америку после того, как российский клуб завершит выступление в плей-офф.

21-летний Тарасов выступал в «Салавате Юлаеве» на правах аренды. Уфимцы проиграли серию плей-офф КХЛ «Ак Барсу» со счетом 0-4.

В нынешнем сезоне Тарасов принял участие в 16 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал 11 побед и пропустил 31 шайбу.

В плей-офф голкипер сыграл только один матч, выйдя на замену и отразив все девять бросков.

Напомним, «Коламбус» выбрал Тарасова на драфте-2017 под общим 86-м номером.