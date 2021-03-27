Зибанежад повторил достижение Малкина в играх против «Филадельфии»

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

В нынешнем сезоне для шведа эта игра стала шестой против «Летчиков». Он набрал уже 15 очков во встречах с этим соперником. Таким образом, Зибанежад повторил достижение нападающего Евгения Малкина, который набрал столько же очков в матчах против «Флайерз» в сезоне-2007/08.

Больше очков в одном сезоне в играх против «Филадельфии» набирал только экс-форвард «Питтсбурга» Марио Лемье в сезоне-1992/93 (19).