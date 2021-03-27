Маршан попал в протокол НХЛ по COVID-19
19:33
Нападающий «Бостона» Брэд Маршан не примет участия в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало». Канадец включен в медицинской протокол лиги по коронавирусу, сообщает пресс-служба «Брюинз».
В нынешнем сезоне 32-летний Маршан принял участие в 29 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 12 шайб и отдал 22 результативные передачи при показателе полезности «+9».
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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