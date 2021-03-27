Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Маршан попал в протокол НХЛ по COVID-19

19:33
Теги:

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан не примет участия в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало». Канадец включен в медицинской протокол лиги по коронавирусу, сообщает пресс-служба «Брюинз».

В нынешнем сезоне 32-летний Маршан принял участие в 29 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 12 шайб и отдал 22 результативные передачи при показателе полезности «+9».

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное




Загрузка...