Маршан попал в протокол НХЛ по COVID-19

Нападающий «Бостона» Брэд Маршан не примет участия в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало». Канадец включен в медицинской протокол лиги по коронавирусу, сообщает пресс-служба «Брюинз».

В нынешнем сезоне 32-летний Маршан принял участие в 29 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 12 шайб и отдал 22 результативные передачи при показателе полезности «+9».