«Коламбус» и «Айлендерс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Коламбус Блю Джэкетс» и «Нью-Йорк Айлендерс» встретятся в заключительный игровой день регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 18 апреля. Матч пройдет на «Нэйшнуайд Арене» в Колумбусе, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Коламбус» — «Айлендерс» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Прямая трансляция матча «Коламбус» — «Айлендерс» (видео)

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В 81 игре регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» набрал 87 очков, «Айлендерс» — 82, обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф. По ходу сезона клубы провели три встречи, две из которых выиграли «Блю Джэкетс».