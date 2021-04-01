Кныжов дал интервью в парике с длинными волосами после дебютной шайбы в НХЛ

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов пришел на пресс-конференцию после игры регулярного чемпионата против «Миннесоты» (4:2) в парике с длинными волосами.

«Если я оставлю маску на лице, то меня могут и не узнать. Томми (форвард «Шаркс» Томаш Хертл — прим. «СЭ») сказал мне надеть этот парик, у меня не было выбора», — сказал Кныжов.

Knyzhov may not have had a choice to wear the wig, but it looks fantastic ? pic.twitter.com/6BMS5BTsGd — Sharks on NBCS (@NBCSSharks) April 1, 2021

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 35 матчей в НХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очков. В матче против «Миннесоты» Кныжов отличился заброшенной шайбой, которая стала для него первой в НХЛ.