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Кныжов дал интервью в парике с длинными волосами после дебютной шайбы в НХЛ

14:58
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Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов пришел на пресс-конференцию после игры регулярного чемпионата против «Миннесоты» (4:2) в парике с длинными волосами.

«Если я оставлю маску на лице, то меня могут и не узнать. Томми (форвард «Шаркс» Томаш Хертл — прим. «СЭ») сказал мне надеть этот парик, у меня не было выбора», — сказал Кныжов.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 35 матчей в НХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очков. В матче против «Миннесоты» Кныжов отличился заброшенной шайбой, которая стала для него первой в НХЛ.

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