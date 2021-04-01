Звезда «Колорадо» получила дисциплинарный штраф за бросок шлема в лицо игрока «Аризоны»
13:18
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон был наказан дисциплинарным штрафом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (9:3).
В концовке третьего периода канадский форвард провёл силовой приём у борта на нападающем «Аризоны» Коноре Гарлэнде, что привело к драке между хоккеистами. В потасовке хоккеист «Койотс» потерял свой шлем, который подобрал Маккиннон и бросил в лицо оппоненту. Судьи наказали канадца малым и дисциплинарным штрафами.
После этого матча «Колорадо» с 50 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Аризона» с 37 очками — на пятой строчке.
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