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«Каролина» отправила Мразека в фарм-клуб

17:50
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«Каролина» отправила голкипера Петра Мразека в фарм-клуб, сообщает пресс-служба команды.

Мразек будет играть за «Чикаго Вулвз», выступающий в АХЛ.

29-летний чешский вратарь пропустил 29 матчей клуба в регулярном чемпионате НХЛ после операции на большом пальце правой руки. В нынешнем сезоне Мразек одержал 2 победы в 4 играх, оформив 2 шатаута.

«Каролина» занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 49 очков в 34 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/hurricanes/news/petr-mrazek-assigned-to-chicago-for-conditioning/c-323144626

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