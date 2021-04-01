«Каролина» отправила Мразека в фарм-клуб
17:50
«Каролина» отправила голкипера Петра Мразека в фарм-клуб, сообщает пресс-служба команды.
Мразек будет играть за «Чикаго Вулвз», выступающий в АХЛ.
29-летний чешский вратарь пропустил 29 матчей клуба в регулярном чемпионате НХЛ после операции на большом пальце правой руки. В нынешнем сезоне Мразек одержал 2 победы в 4 играх, оформив 2 шатаута.
«Каролина» занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 49 очков в 34 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/hurricanes/news/petr-mrazek-assigned-to-chicago-for-conditioning/c-323144626
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