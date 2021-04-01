«Каролина» отправила Мразека в фарм-клуб

«Каролина» отправила голкипера Петра Мразека в фарм-клуб, сообщает пресс-служба команды.

Мразек будет играть за «Чикаго Вулвз», выступающий в АХЛ.

29-летний чешский вратарь пропустил 29 матчей клуба в регулярном чемпионате НХЛ после операции на большом пальце правой руки. В нынешнем сезоне Мразек одержал 2 победы в 4 играх, оформив 2 шатаута.

«Каролина» занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 49 очков в 34 матчах.