«Калгари» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» проиграл «Калгари» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 Б.

У гостей единственный гол забил Дилан Холлоуэй, у хозяев отличились Коннор Зари (в основное время) и Джоэл Фараби (победный буллит).

«Калгари» в 68 матчах набрал 61 очко и занимает 15-е место в таблице Западной конференции. «Сент-Луис» (65 очков после 68 игр) располагается на 13-м месте.

В следующем матче «Калгари» 21 марта примет «Флориду», «Сент-Луис» 22 марта сыграет в гостях с «Ванкувером».

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