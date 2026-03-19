Лучшие снайперы сезона НХЛ на 19 марта: Маккиннон остается первым, Капризов и Кучеров в топ-8

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон продолжает лидировать в гонке снайперов НХЛ сезона-2025/26.

30-летний канадец забил 45 шайб в 66 матчах. На второй строчке остается форвард «Монреаля» Коул Кофилд (40 голов в 66 играх). Россиянин Кирилл Капризов из «Миннесоты» делит 3-4-е места с одноклубником Мэттью Болди — на счету обоих по 38 заброшенных шайб.

В топ-8 лучших снайперов сезона входит еще один россиянин — форвард «Тампы» Никита Кучеров, который отметился 37 голами в 62 матчах.

Лучшие снайперы сезона НХЛ на 19 марта 2026 года:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 45 голов в 66 матчах

2. Коул Кофилд («Монреаль») — 40 голов в 66 матчах

3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 38 голов в 69 матчах

4. Мэттью Болди («Миннесота») — 38 голов в 65 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 37 голов в 69 матчах

6. Никита Кучеров («Тампа») — 37 голов в 62 матчах

7. Джейсон Робертсон («Даллас») — 37 голов в 68 матчах

8. Уайатт Джонстон («Даллас») — 37 голов в 68 матчах

9. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 35 голов в 65 матчах

10. Маклин Селебрини («Сан-Хосе») — 35 голов в 65 матчах

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