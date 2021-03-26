«Колорадо» обыграл «Вегас», Ничушкин не отличился результативными действиями
«Колорадо» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
Единственную шайбу «Голден Найтс» забросил Макс Пачиоретти. У «Эвеланш» отличились Йоонас Донской, Джей Ти Комфер, Кэйл Макар, Габриэль Ландескуг и Пьер-Эдуард Белльмар.
Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин провел на льду 14 минут и не отличился результативными действиями.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Вегас» — 5:1 (0:1, 4:0, 1:0)
Голы: Пачиоретти — 17 (Стоун, Мартинес), 0:40 — 0:1. Донской — 11 (бол., Жирар, Тэйвз), 24:04 — 1:1. Комфер — 3, 29:15 — 2:1. Макар — 3 (О`Коннор, Ландескуг), 32:37 — 3:1. Ландескуг — 11 (Рантанен, Макар), 35:41 — 4:1. Белльмар — 4 (Комфер), 43:54 — 5:1.
Вратари: Грубауэр — Флери.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 32 (9+16+7) — 18 (5+5+8).
Наши: Ничушкин (14.05/3/0) — -.
26 марта. Денвер. Ball Arena.
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