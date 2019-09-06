Джейк Гардинер подписал контракт с «Каролиной»

Защитник Джейк Гардинер стал игроком «Каролины». 29-летний американец пописал контракт на 4 года. Его средняя зарплата за сезон составит 4,05 миллиона долларов, сообщает TSN.

В прошедшем сезоне Гардинер выступал за «Торонто». Он провел 62 матча в регулярном чемпионате, набрав 30 (3+27) очков. Защитник, который этим летом получил статус свободного агента, провел всю карьеру в НХЛ в составе «Мэйпл Лифс».

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