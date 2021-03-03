Директор «Миннесоты» рассказал о прогрессе Кирилла Капризова в изучении английского языка

Директор по операциям «Миннесоты» Эндрю Хейдт рассказал об адаптации российского нападающего Кирилла Капризова в Северной Америке и его прогрессе в изучении английского языка.

«Глядя на ситуацию Кирилла в этом году, вы не могли бы придумать более сложный первый сезон игры в НХЛ в плане адаптации вне льда, чем этот. Было невероятно видеть, как наша раздевалка и наши игроки сплотились вокруг него. Они уже преодолели так много языковых барьеров и теперь просто помогают Кириллу в быту, — приводит слова функционера The Athletic. — Я воочию видел, как наше руководство, ребята из команды, молодые игроки помогают ему. Я наблюдаю за их повседневным взаимодействием и разговорами. Вы видите парня вроде Джареда Сперджена, который сидит за обедом с Кириллом и тратит около 15 минут, чтобы Кирилл полностью понял смысл разговора за столом, а не просто кивал головой и говори: «Да».

Было забавно наблюдать, как Кирилл дает определения некоторым русским словам или спрашивает: «Как вы это говорите? Как вы это говорите?» — Я думаю, что это больше помогает ему чувствовать себя комфортно, чем заставлять его говорить на английском и повторять: «Ты должен выучить его!» — Когда парни говорят: «Как ты скажешь это по-русски?», то тоже помогают ему в этом. Вы бы видели наши групповые чаты, где идет постоянный стеб. Он не молчит там и бросает приколы. Я думаю, что парни это тоже ценят».