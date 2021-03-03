Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал, как относится к прозвищу «Долларовый Кирилл», которое ему дали партнеры по команде.

«В моих предыдущих командах никто никогда не называл меня Кириллом. Всегда либо Каприз, либо Капо или как-то по-другому. Но если выбирать между «Dollar Bill Kirill» («Долларовый Кирилл») и «Kirill the Thrill», то мне все равно. Мне нравятся оба этих прозвища, так что пусть фанаты сами решают.

Когда партнеры пришли в футболках с моим изображением, то это было очень круто. Это было неожиданно. Конечно, это заставляет тебя чувствовать себя хорошо и даже немного стесняться», — цитирует Капризова The Athletic.