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Дадонов рассказал об игре в одном звене с Анисимовым в «Оттаве»

19:20
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Нападающий «Оттавы» Евгений Дадонов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (6:3). 32-летний Дадонов забросил две шайбы и был признан первой звездой матча.

«Хорошая победа, каждый сегодня играл жестко и с умом, при этом все вместе мы показали отличную командную игру, — цитирует Дадонова русскоязычный сайт НХЛ. — На мой взгляд, для нас это было важным моментом. Сегодня мы провели действительно умную гостевую игру.

Я получил удовольствие от игры с Форментоном сегодня. Наша тройка сегодня забила три гола подряд. По сути, сегодня мы впервые сыграли в таком сочетании. Но мы постоянно общались друг с другом. Я точно знал, что собирается делать Анисимов в том или ином моменте, мы много времени играли вместе. А Форми обладает хорошей скоростью и дополнил нас. Не знаю, является ли он самым быстрым игроком в мире. Но он точно один из самых быстрых игроков, с которыми мне когда-либо приходилось играть».

«Оттава» с 30 очками занимает седьмое место в Северном дивизионе, «Монреаль» с 41 очком — на четвертой строчке.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/dadonov-i-anisimov-snova-nashli-vzaimoponimanie/c-323259946

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