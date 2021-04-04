Главный тренер «Рейнджерс» оценил дебют Кравцова в НХЛ

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн похвалил российского нападающего Виталия Кравцова за игру в дебютном для него матче в НХЛ.

«Он играл хорошо. Он был полностью вовлечен в игру и показал хороший темп. По большей части мне понравилось его сочетание. Я рад за него. Думаю, что он хорошо поработал», — приводит слова Куинна в Twitter обозреватель издания Lohud Винс Меркольяно.

Кравцов провел 10 минут и 45 секунд на площадке в матче регулярного чемпионата против «Баффало» (2:3 Б). Форвард нанес 3 броска в створ и допустил 1 потерю шайбы при показателе полезности «0».