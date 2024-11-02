Цыплаков признан первой звездой матча «Баффало» — «Айлендерс»

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Баффало» — «Айлендерс» (3:4).

Первой звездой признан российский нападающий «островитян» Максим Цыплаков. Он забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

Второй звездой стал форвард «Айлендерс» Бо Хорват, который набрал 2 (1+1) очка. Замкнйл тройку нападающий «Сэйбрз» Джейсон Зукер, набравший 2 (1+1) очка.