Два очка Цыплакова и 32 сэйва Сорокина помогли «Айлендерс» победить «Баффало»
«Айлендерс» на выезде переиграли «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Нью-йоркская команда прервала свою неудачную серию из трех поражений.
Российский нападающий гостей Максим Цыплаков забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Голкипер Илья Сорокин отразил 32 из 35 бросков по своим воротам.
«Айлендерс» набрали 10 очков и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Баффало» располагается на 12-й строчке — 9 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|13
|7
|6
|16
|2
|Вашингтон
|9
|7
|2
|14
|3
|Каролина
|9
|7
|2
|14
|4
|Рейнджерс
|9
|6
|3
|13
|5
|Коламбус
|9
|5
|4
|11
|6
|Филадельфия
|11
|4
|7
|9
|7
|Питтсбург
|12
|4
|8
|9
|8
|Айлендерс
|10
|3
|7
|8
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|12
|8
|4
|17
|2
|Тампа-Бэй
|10
|7
|3
|14
|3
|Торонто
|11
|6
|5
|13
|4
|Оттава
|9
|5
|4
|10
|5
|Баффало
|10
|4
|6
|9
|6
|Детройт
|10
|4
|6
|9
|7
|Монреаль
|11
|4
|7
|9
|8
|Бостон
|11
|4
|7
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|10
|9
|1
|18
|2
|Миннесота
|9
|6
|3
|14
|3
|Даллас
|10
|7
|3
|14
|4
|Юта
|11
|5
|6
|12
|5
|Колорадо
|11
|5
|6
|10
|6
|Сент-Луис
|11
|5
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|10
|3
|7
|7
|8
|Чикаго
|11
|3
|8
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|7
|4
|15
|2
|Лос-Анджелес
|11
|6
|5
|14
|3
|Ванкувер
|9
|4
|5
|11
|4
|Калгари
|10
|5
|5
|11
|5
|Эдмонтон
|11
|5
|6
|11
|6
|Сиэтл
|11
|5
|6
|11
|7
|Анахайм
|10
|4
|6
|10
|8
|Сан-Хосе
|12
|3
|9
|8
Результаты / календарь
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7.11
|2.11
|02:00
|
Рейнджерс – Оттава
|- : -
|2.11
|02:00
|
Коламбус – Виннипег
|- : -
|2.11
|02:00
|
Баффало – Айлендерс
|- : -
|2.11
|03:00
|
Миннесота – Тампа-Бэй
|- : -
|2.11
|04:00
|
Калгари – Нью-Джерси
|- : -
|2.11
|19:00
|
Флорида – Даллас
|- : -
|2.11
|20:00
|
Филадельфия – Бостон
|- : -
|2.11
|23:00
|
Лос-Анджелес – Чикаго
|- : -
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