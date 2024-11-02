Два очка Цыплакова и 32 сэйва Сорокина помогли «Айлендерс» победить «Баффало»

«Айлендерс» на выезде переиграли «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Нью-йоркская команда прервала свою неудачную серию из трех поражений.

Российский нападающий гостей Максим Цыплаков забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Голкипер Илья Сорокин отразил 32 из 35 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» набрали 10 очков и занимают 10-е место в Восточной конференции. «Баффало» располагается на 12-й строчке — 9 очков.