«Миннесота» переиграла «Тампу», Капризов набрал 3 очка

«Миннесота» выиграла у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Уайлд» прервали трехматчевую победную серию «Лайтнинг».

Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. Всего у него 21 (7+14) очко в этом сезоне.

Форвард гостей Никита Кучеров отметился голевой передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил 17 из 20 бросков по своим воротам.

«Миннесота» с 16 очками идет на 2-й строчке в Западной конференции. «Тампа» занимает 6-е место в Восточной конференции.