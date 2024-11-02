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Сегодня, 05:38

«Миннесота» переиграла «Тампу», Капризов набрал 3 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Миннесота» выиграла у «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Уайлд» прервали трехматчевую победную серию «Лайтнинг».

Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. Всего у него 21 (7+14) очко в этом сезоне.

Форвард гостей Никита Кучеров отметился голевой передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил 17 из 20 бросков по своим воротам.

«Миннесота» с 16 очками идет на 2-й строчке в Западной конференции. «Тампа» занимает 6-е место в Восточной конференции.

Андрей Василевский (хоккей)
Кирилл Капризов
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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5 Колорадо 11 5 6 10
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