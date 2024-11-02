Лучший матч российского новичка в НХЛ: забил, отдал и стал первой звездой

Максим Цыплаков принес «Айлендерс» победу над «Баффало».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Айлендерс» — 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

Голы: Козенс — 1 (бол., Зукер, Далин), 9:03 — 1:0. Хорват — 4 (Ли), 9:43 — 1:1. Цыплаков — 2, 25:25 — 1:2. Палмиери — 5 (бол., Цыплаков, Хольмстрем), 32:20 — 1:3. Зукер — 3 (Томпсон, Байрам), 45:27 — 2:3. Пажо — 2 (Хорват, Ли), 48:08 — 2:4. Пауэр — 3 (Маклеод, Байрам), 58:59 — 3:4.

Нереализованный буллит: Зукер (Б), 45:01.

Вратари: Леви — Сорокин.

Штраф: 15 — 15.

Броски: 35 (12+10+13) — 36 (10+15+11).

Наши: — - Романов (23.52/0/+1), Цыплаков (15.01/2/+2).

2 ноября. Баффало. KeyBank Center. 17074 зрителя.

Максим Цыплаков, уезжая из «Спартака» в Северную Америку, кажется, на все сто процентов угадал с командой. В «Айлендерс» он получает достаточно игрового времени (в среднем почти 17 минут), в том числе и в большинстве. При этом команда из Нью-Йорка не похожа на беспросветно танкующую франшизу, где заиграть гораздо проще. Вполне вероятно, у россиянина будет шанс как минимум биться за попадание в плей-офф до последних матчей регулярки.

Сегодня Цыплаков доказал, что может примерять на себя и лидерские роли в важных матчах. Игра с «Баффало», соседом по турнирной таблице, началась для «Айлендерс» непросто. Уже на 10-й минуте Дилан Козенс вывел «Сейбрз» вперед в большинстве. И абсолютно по делу.

Ответ команды из Нью-Йорка не заставил себя долго ждать: через 43 секунды защитники «Баффало» умудрились проспать Бо Хорвата, который убежал «1 в 0» буквально из своей зоны и сравнял счет. Несмотря на достаточное количество моментов, больше в первом периоде голов не было.

Зато второй период стал бенефисом Максима Цыплакова. Видимо, россиянину надоело ждать чего-то от более именитых партнеров, и он решил взять игру в свои руки.

Сначала Цыплаков перехватил шайбу в своей зоне, протащил до чужих ворот, параллельно невероятно легко обыграв защитника Клифтона, и отправил ее в ворота Леви. Несколько минут спустя россиянин отдал шикарный пас на Кайла Палмьери, который броском в одно касание удвоил преимущество «Айлендерс».

После такого Цыплакова не могли не признать первой звездой матча. Тем более, что команда благодаря нему прервала серию из трех поражений.

При этом более заметным персонажем в этой игре стал Джейсон Закер из «Баффало»: он успел поучаствовать буквально во всех событиях встречи. В первом периоде американец отметился результативной передачей, во втором — подрался, в третьем — не забил буллит, но все равно отличился 26 секунд спустя.

После этой победы «Айлендерс» в одном очке от зоны плей-офф, а впереди встреча с соседями из Нью-Йорка, где невероятные вещи творят Панарин и Шестеркин.