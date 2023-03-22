Форвард «Нэшвилла» Евангелиста признан первой звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой признан нападающий «Нэшвилла» Люк Евангелиста. Он набрал 4 (2+2) очка в матче с «Баффало» (7:3).

Вторая звезда — вратарь «Миннесоты» Филип Густавссон, отразивший 47 бросков из 48 в матче с «Нью-Джерси» (2:1 ОТ).

Третьей звездой стал форвард «Айлендерс» Кэл Клаттербак, набравший 3 (2+1) очка в игре против «Торонто» (7:2).