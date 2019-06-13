Защитник "Сент-Луиса" Джей Боумистер вошел в "Тройной золотой клуб", в который вступают хоккеисты и тренеры, выигрывавшие Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли. Алексу Пьетранджело не хватает золота чемпионата мира, Брэйдену Шенну и Райану О’Райлли – победы на Олимпийских играх.

Отметим, что в "Тройном золотом клубе" есть семь представителей России – защитники Алексей Гусаров, Вячеслав Фетисов и Владимир Малахов и нападающие Валерий Каменский, Игорь Ларионов, Александр Могильный и Павел Дацюк.

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