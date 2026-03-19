Гол с передачи Мичкова в овертайме принес «Филадельфи» победу над «Анахаймом»

«Анахайм» потерпел поражение от «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ. Игра прошла на арене «Хонда Центр» в Анахайме.

В основное время у «Флайерз» забили Люк Гленденинг и Оуэн Типпетт, а у «Дакс» — Каттер Готье и Лео Карлссон. В овертайме победную шайбу забросил Ноа Кэйтс с передачи российского форварда Матвея Мичкова.

Теперь у 21-летнего россиянина 34 (16+18) очка в 66 играх этого сезона.

«Филадельфия» набрала 76 очков в 67 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Анахайм» идет на четвертой строчке в Западной конференции — 78 очков в 68 играх.