«Колорадо» проиграл «Далласу», Ничушкин не забил в серии буллитов

«Даллас» в серии буллитов выиграл у «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 Б. Игра прошла на «Болл Арене» в Денвере.

В основное время у «Эвеланш» забил Тэйлор Макар, а у «Старз» — Джейсон Робертсон. Победный буллит на счету Уайатта Джонстона.

«Колорадо» потерпел третье поражение подряд и лидирует в Западной конференции с 98 очками в 67 матчах. «Даллас» идет на второй строчке — 96 очков в 68 играх.