Александр Овечкин: «Это хоккей. Это не балет»
07:18
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин спокойно относится к своему силовому приему в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». В начале второго периода россиянин снес Джонатана Друэна.
— Это хоккей. Это не балет, — цитирует WashTimes Sports Овечкина. — Он меня не видел. Это открытый удар. Ничего не скажешь.
SMOKED. pic.twitter.com/9eMP5QD0K3— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) November 16, 2019
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