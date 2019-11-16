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Александр Овечкин: «Это хоккей. Это не балет»

07:18
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин спокойно относится к своему силовому приему в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». В начале второго периода россиянин снес Джонатана Друэна.

— Это хоккей. Это не балет, — цитирует WashTimes Sports Овечкина. — Он меня не видел. Это открытый удар. Ничего не скажешь.

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