Александр Овечкин: «Это хоккей. Это не балет»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин спокойно относится к своему силовому приему в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». В начале второго периода россиянин снес Джонатана Друэна.

— Это хоккей. Это не балет, — цитирует WashTimes Sports Овечкина. — Он меня не видел. Это открытый удар. Ничего не скажешь.

НХЛ: таблица и календарь сезона, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков