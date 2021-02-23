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Агент Панарина: «Я категорически отрицаю лживые обвинения в адрес Артемия»

03:05
Артемий Панарин. Фото AFP
Артемий Панарин. Фото AFP
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Агент форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина Пол Теофанос прокомментировал информацию о том, что хоккеист избил девушку десять лет назад.

«Я решительно и категорически отрицаю эти лживые обвинения, исходящие из России, в адрес Артемия. Это ложь», — приводит слова Теофаноса New York Post.

22 февраля тренер Андрей Назаров обвинил Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году. После этого стало известно, что форвард временно не будет играть за команду.

В «Рейнджерс» отметили, что Панарин отрицает все обвинения, и назвали произошедшее попыткой запугать игрока. Также в клубе отметили, что россиянин потрясен произошедшим, поэтому он проведет некоторое время вне клуба. В клубе из Нью-Йорка выразили свою поддержку хоккеисту, а также пообещали оказать помощь в поиске источника этих необоснованных обвинений.

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