«Айлендерс» победил «Баффало», Варламов отразил 34 броска

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Баффало» со счетом 3:2.

На шайбы Кертиса Лазаря и Сэма Рейнхарта хозяева ответили точными бросками Андреса Ли, Мэтта Мартина и Жана-Набриэля Пажо. Российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 34 броска.

После этого матча «Айлендерс» с 21 очком занимает третье место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 12 очками — на восьмой строчке.