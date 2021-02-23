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«Айлендерс» победил «Баффало», Варламов отразил 34 броска

05:26
Семен Варламов. Фото nhl.com
Семен Варламов. Фото nhl.com
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«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Баффало» со счетом 3:2.

На шайбы Кертиса Лазаря и Сэма Рейнхарта хозяева ответили точными бросками Андреса Ли, Мэтта Мартина и Жана-Набриэля Пажо. Российский вратарь команды из Нью-Йорка Семен Варламов отразил 34 броска.

После этого матча «Айлендерс» с 21 очком занимает третье место в Восточном дивизионе, «Баффало» с 12 очками — на восьмой строчке.

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