Роднина — об Овечкине: «Он всегда был, есть и будет гражданином России»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на критику в адрес нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за участие в предвыборном ролике «Единой России».

Несколько западных политиков, спортсменов и СМИ ранее раскритиковали участие форварда «Вашингтон Кэпиталз» в агитматериалах российской партии.

«Александр всегда был, есть и будет гражданином России. Он очень четко держит свою позицию. Он себе никогда не изменял. А пресса три дня пошумит и потом забудет», — сказала Роднина «СЭ».

40-летний Овечкин играет за «Вашингтон» с 2005 года. Россиянин является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На его счету 929 шайб в 1573 матчах.