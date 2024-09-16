Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:22

Овечкин покинул тренировку «Вашингтона» спустя несколько минут после начала из-за дискомфорта

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин покинул тренировку команды всего через несколько минут после ее начала.

Портал The Hockey News сообщает, что Овечкин закончил растяжку с разминкой и принимал участие в первом упражнении команды, как вдруг резко остановился и поморщился от явного дискомфорта.

После этого россиянин остановился и направился к скамейке запасных, где его похлопали по спине, прежде чем он отправился в раздевалку.

Неизвестно, получил ли хоккеист травму и как это скажется на его участии в открытии тренировочного лагеря НХЛ в четверг, 19 сентября. Игрок пройдет тестирование и медосмотр в среду.

17 сентября Овечкину исполняется 39 лет, будущий сезон станет для него 20-м в НХЛ. Ранее сообщалось, что россиянин вернулся в США после того, как провел межсезонные тренировки в России.

На счету форварда «Вашингтона» 843 гола в североамериканской лиге. Ему не хватает 42 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в истории НХЛ.

Источник: The Hockey News
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
В Северной Америке предположили, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Фигуристка Игнатова пока не приняла решение о продолжении карьеры
Полиция задержала мужчину, пытавшегося прорваться в школу в Челябинске после ЧП
Его запретили называть звездой. Кто такой Алексей Батраков, который в 19 лет тащит «Локомотив» в лидеры
Уголовное дело об организации убийства возбудили после ЧП в школе в Челябинске
Мимика и наушники: как прошли дебаты Трампа и Харрис. Детали
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
Овечкин будет атаковать рекорд Гретцки весной? Кросби и боссы НХЛ ждут момента в истории
Карлсон: «Раньше казалось, что Овечкин никогда не приблизится к рекорду Гретцки»
Кросби — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «То, что Алекс делает, невероятно»
Кириленко считает, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в следующем сезоне
Овечкин приступил к тренировкам с «Вашингтоном»
Овечкин улетел из России в США
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости