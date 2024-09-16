Овечкин покинул тренировку «Вашингтона» спустя несколько минут после начала из-за дискомфорта
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин покинул тренировку команды всего через несколько минут после ее начала.
Портал The Hockey News сообщает, что Овечкин закончил растяжку с разминкой и принимал участие в первом упражнении команды, как вдруг резко остановился и поморщился от явного дискомфорта.
После этого россиянин остановился и направился к скамейке запасных, где его похлопали по спине, прежде чем он отправился в раздевалку.
Неизвестно, получил ли хоккеист травму и как это скажется на его участии в открытии тренировочного лагеря НХЛ в четверг, 19 сентября. Игрок пройдет тестирование и медосмотр в среду.
17 сентября Овечкину исполняется 39 лет, будущий сезон станет для него 20-м в НХЛ. Ранее сообщалось, что россиянин вернулся в США после того, как провел межсезонные тренировки в России.
На счету форварда «Вашингтона» 843 гола в североамериканской лиге. Ему не хватает 42 шайб, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в истории НХЛ.
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|Каролина
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|Коламбус
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|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
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|П
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|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
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|Виннипег
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|2
|Даллас
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|3
|Колорадо
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|4
|Миннесота
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|5
|Нэшвилл
|0
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|6
|Сент-Луис
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|0
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|7
|Чикаго
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|8
|Юта
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|0
|0
|3
|Вегас
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|0
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|4
|Калгари
|0
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|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0