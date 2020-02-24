Агент Ковальчука: «Мы выбирали между «Вашингтоном» и «Бостоном»

Агент российского форварда «Вашингтона» Ильи Ковальчука Джей Пи Бэрри прокомментировал обмен хоккеиста в «Кэпиталз». Ранее он выступал за «Монреаль».

— Мы выбирали в основном между «Вашингтоном» и «Бостоном», — сказал агент. — Но «Кэпиталз» — топовая команда с невероятной химией. И у них действительно есть большой шанс выиграть Кубок Стэнли. Илья очень рад, что все так сложилось.

В результате обмена «Монреаль» получит право выбора в третьем раунде драфта. Также клуб будет платить половину его зарплаты по контракту. 36-летний форвард в 22 матчах за «Канадиэнс» набрал 9 (3+6) очков в 17 играх.

По ходу нынешнего сезона он перешел в команду из «Лос-Анджелеса». Таким образом, это его третья команда за сезон. Ранее «Лос-Анджелес» расторг многолетний контракт с ним, после чего хоккеист подписал контракт с «Монреалем» до конца сезона.

Всего у него 919 матчей и 872 (442+430) очка за карьеру в НХЛ. Ковальчук — первый игрок в истории российского хоккея, выбранный под общим первым номером на драфте НХЛ.

За «Вашингтон» уже выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, и Илья Самсонов. (Алена Гребенькова)