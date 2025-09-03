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3 сентября 2025, 19:13

«Спартак» разгромил «СКА-1946» в стартовом матче МХЛ

Сергей Разин
корреспондент

«Спартак» в стартовом матче регулярного чемпионата МХЛ обыграл дома «СКА-1946» со счетом 7:3.

В составе красно-белых дубль оформил Максим Филимонов, еще по голу забили Силантий Кожушко, Александр Плесовских, Данил Кочуров, Никита Тюрин и Артем Малков. У петербуржцев шайбы на счету Марка Сливченко, Артем Блинчук и Максим Гусев.

В следующем матче «Спартак» 8 сентября сыграет дома с «Динамо СПб», «СКА-1946» 5 сентября встретится на выезде с «Атлантом».

В финале Кубка Харламова-2025 «Спартак» победил «СКА-1946» со счетом 4-3 в серии.

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МХК Спартак
ХК СКА-1946
МХЛ
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