«Спартак» разгромил «СКА-1946» в стартовом матче МХЛ

«Спартак» в стартовом матче регулярного чемпионата МХЛ обыграл дома «СКА-1946» со счетом 7:3.

В составе красно-белых дубль оформил Максим Филимонов, еще по голу забили Силантий Кожушко, Александр Плесовских, Данил Кочуров, Никита Тюрин и Артем Малков. У петербуржцев шайбы на счету Марка Сливченко, Артем Блинчук и Максим Гусев.

В следующем матче «Спартак» 8 сентября сыграет дома с «Динамо СПб», «СКА-1946» 5 сентября встретится на выезде с «Атлантом».

В финале Кубка Харламова-2025 «Спартак» победил «СКА-1946» со счетом 4-3 в серии.