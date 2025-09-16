ТАСС: с тренера «Толпара» Загретдинова сняли судимость

Апелляционная инстанция Октябрьского районного суда Уфы посчитала соответствующим закону решение снять судимость с тренера клуба МХЛ «Толпар» Игоря Загретдинова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным источника, решение о снятии судимости приняли после того, как прошли сроки давности по уголовной ответственности. Теперь он может вернуться к хоккейной деятельности.

В пресс-службе «Савалата Юлаева», в систему которого входит «Толпар», отметили, что ситуация с Загретдиновым не касается клубных дел. При этом там не располагают актуальной информацией о разбирательстве в отношении 34-летнего Загретдинова.

В декабре 2024 года мировой судья в Уфе оштрафовал Загретдинова на 800 тысяч рублей и отстранил его на год. Тренера обвиняли в том, что он способствовал появлению допинга у игроков «Толпара». Загретдинов подал апелляцию, в марте 2025 года приговор отменили, а 3 сентября рассмотрели в апелляционной инстанции.

В апреле 2023 года КХЛ объявила, что в допинг-пробах семи игроков «Толпара» был найден мельдоний. Затем их дисквалифицировали на год. В июле 2024 года стало известно об обнаружении мельдония в пробах еще 10 игроков клуба МХЛ. Впоследствии Российское антидопинговое агентство сняло временное отстранение с хоккеистов.