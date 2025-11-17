Бывший телекомментатор Федоров покинул тренерский штаб «Атланта»

Бывший комментатор и руководитель «КХЛ ТВ» Дмитрий Федоров покинул тренерский штаб «Атланта», сообщает пресс-служба клуба.

54-летний специалист присоединился к клубу в июле 2025 года.

С 1992 года Федоров трудился на телевидении, а в 2021-м окончил Высшую школу тренеров в Москве. Ранее в МХЛ он работал ассистентом главного тренера в «Чайке» и «Реакторе».

«Атлант» занимает 10-ю строчку в таблице Серебряного дивизиона МХЛ, набрав 10 очков в 21 матче.