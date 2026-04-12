ЦСКА — «Сочи»: сочинцы открыли счет с пенальти

«Сочи» вышел вперед в матче 24-го тура РПЛ против ЦСКА — 1:0. Игра проходит на «ВЭБ Арене» в Москве.

На 11-й минуте встречи пенальти реализовал нападающий гостей Мартин Крамарич.

11-метровый удар был назначен главным арбитром Сергеем Цыганком после проверки ВАР момента, в котором защитник армейцев Жоао Виктор наступил на ногу Вячеславу Литвинову в собственной штрафной.