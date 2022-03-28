Праздник продолжается! Самая результативная серия КХЛ продлевается до седьмого матча



КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. Восток. Шестой матч

«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Голы: Сошников — 5 (бол., Береглазов, Цегларик), 13:29 — 1:0. Емелин — 2 (бол., Грицюк, Найт), 19:05 — 2:0. Грицюк — 5 (бол., Береглазов, Толчинский), 27:10 — 3:0. Грицюк — 6 (Цегларик), 34:29 — 4:0. Никонцев — 3 (Яковлев, Хультстрем), 49:27 — 4:1. Прохоркин — 5 (бол., Толчинский, Емелин), 52:41 — 5:1.

Вратари: Грубец — Кошечкин (Налимов, 45:53). Штраф: 10 — 16. Броски: 31 (12+16+3) — 24 (4+9+11). Судьи: Наумов, Ромасько.

28 марта. Балашиха. «Арена Балашиха».

Счет в серии: 3-3.

После трех поражений подряд Боб Хартли был обязан удивлять соперника. Перестановки в сочетаниях — логичный шаг, чтобы встряхнуть команду. Ивана Телегина омичи перевели в первое звено, а лучшего ассистента плей-офф Петера Цегларика оставили во втором. Разжалованный до третьего сочетания Сергей Толчинский получил нового партнера — Владимира Жаркова, а в центре выходил Кирилл Семенов.

Неизменной осталась оборона. Ведущим защитникам не помешало бы перезарядить батарейки, но где найти ресурсы для этого? Ротация у «Авангарда» минимальна — и только среди форвардов. Магнитогорцы, к примеру, смогли заменить Артема Минулина и Михаила Пашнина. Ярослав Хабаров и Линус Хультстрем отыграли прошлый матч не без ошибок, зато добавили обороне свежести. Илья Воробьев сохранил победный состав и на шестую игру серии.

Около пяти минут потребовалось «Металлургу», чтобы прийти в себя на старте матча. «Авангард» предложил сопернику взрывное начало: высокий темп, привычный прессинг, оперативный вход в зону. Магнитогорцы почувствовать шайбу-то не могли — речи об адекватных атаках не шло. Омичи пару раз проверили Василия Кошечкина неприятными дальними бросками, действовали наглее и быстрее соперника. Уральцы теряли шайбы на ровном месте и не успевали на подборах. Откат против настырного и прижатого к стенке «Авангарда» не работает. «Металлург» позволил омичам сыграть первым номером и завладеть инициативой.

Необязательное удаление Жаркова помогло гостям перевести игру в чужую зону и нанести первый бросок по воротам Грубеца. Первый и единственный за две минуты в большинстве. «Авангард» свои попытки в формате «пять на четыре» провел лучше. Хартли выпустил в спецбригаде Никиту Сошникова, заявленного 13-м нападающим. Форвард шикарным кистевым броском исправился за большой штраф в прошлом матче. А ближе к концу периода удаление Семена Кошелева реализовал Алексей Емелин. 2:0 — справедливый итог стартового отрезка, который прошел с доминированием «ястребов».

Бесхитростными, но эффективными набросами «Авангард» продолжил тревожить Кошечкина во втором периоде. Омичи чаще контролировали шайбу и грамотно пользовались дальней скамейкой, меняя звенья во время атак. Давление хозяев изматывало «Магнитку». Об осознанном выходе из зоны с контролем шайбы уральцам оставалось только мечтать. Броски блокировались, поперечные передачи перехватывались. Полная апатия в атаке от «Металлурга».

«Авангард» показал сегодня эталонную реализацию большинства — четыре гола с шести удалений «Магнитки». Арсений Грицюк во втором периоде успел оформить дубль. Сначала идеальным броском в касание попал в ближний угол, а на 35-й минуте не без помощи удачи занес шайбу в ворота с пятака. «Авангард» контролировал каждый периметр площадки. Гол молодого нападающего омичей — наглядное подтверждение этого.

Необязательные удаления «Металлурга» не позволили выбраться из трудной ситуации. «Авангард» с первых смен вывалил все козыри: агрессия, прессинг, полная концентрация. Перевернуть матч, отбиваясь в меньшинстве, крайне проблематично. А расплата за удаления наступала моментально. Илья Воробьев нашел, чем удивить, когда команда горела 0:4. «Металлург» заменил голкипера на отметке 46.18, атаковал с пустыми воротами почти четыре минуты и отыграл одну шайбу. Большее омичи сделать не позволили.

Сомневаюсь, что три победы расслабили «Магнитку». Боб Хартли после пятого матча сказал, что в шестом «Авангард» покажет то, что создал за четыре года работы канадского тренера. Омичи сыграли в привычном стиле — взрывном и агрессивном с большим объемом катания, не отдавая сопернику инициативу. Поразительно, что «Металлург» оказался не готов к этому. Неужели подумал, что «ястребы» обессилены? Только в третьем периоде уральцы вспомнили, за счет чего обыгрывали «Авангард». Самая огненная серия плей-офф продолжится в седьмом матче.