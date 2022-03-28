Праздник продолжается! Самая результативная серия КХЛ продлевается до седьмого матча
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/2 финала конференций. Восток. Шестой матч
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Голы: Сошников — 5 (бол., Береглазов, Цегларик), 13:29 — 1:0. Емелин — 2 (бол., Грицюк, Найт), 19:05 — 2:0. Грицюк — 5 (бол., Береглазов, Толчинский), 27:10 — 3:0. Грицюк — 6 (Цегларик), 34:29 — 4:0. Никонцев — 3 (Яковлев, Хультстрем), 49:27 — 4:1. Прохоркин — 5 (бол., Толчинский, Емелин), 52:41 — 5:1.
Вратари: Грубец — Кошечкин (Налимов, 45:53). Штраф: 10 — 16. Броски: 31 (12+16+3) — 24 (4+9+11). Судьи: Наумов, Ромасько.
28 марта. Балашиха. «Арена Балашиха».
Счет в серии: 3-3.
После трех поражений подряд Боб Хартли был обязан удивлять соперника. Перестановки в сочетаниях — логичный шаг, чтобы встряхнуть команду. Ивана Телегина омичи перевели в первое звено, а лучшего ассистента плей-офф Петера Цегларика оставили во втором. Разжалованный до третьего сочетания Сергей Толчинский получил нового партнера — Владимира Жаркова, а в центре выходил Кирилл Семенов.
Неизменной осталась оборона. Ведущим защитникам не помешало бы перезарядить батарейки, но где найти ресурсы для этого? Ротация у «Авангарда» минимальна — и только среди форвардов. Магнитогорцы, к примеру, смогли заменить Артема Минулина и Михаила Пашнина. Ярослав Хабаров и Линус Хультстрем отыграли прошлый матч не без ошибок, зато добавили обороне свежести. Илья Воробьев сохранил победный состав и на шестую игру серии.
Около пяти минут потребовалось «Металлургу», чтобы прийти в себя на старте матча. «Авангард» предложил сопернику взрывное начало: высокий темп, привычный прессинг, оперативный вход в зону. Магнитогорцы почувствовать шайбу-то не могли — речи об адекватных атаках не шло. Омичи пару раз проверили Василия Кошечкина неприятными дальними бросками, действовали наглее и быстрее соперника. Уральцы теряли шайбы на ровном месте и не успевали на подборах. Откат против настырного и прижатого к стенке «Авангарда» не работает. «Металлург» позволил омичам сыграть первым номером и завладеть инициативой.
Необязательное удаление Жаркова помогло гостям перевести игру в чужую зону и нанести первый бросок по воротам Грубеца. Первый и единственный за две минуты в большинстве. «Авангард» свои попытки в формате «пять на четыре» провел лучше. Хартли выпустил в спецбригаде Никиту Сошникова, заявленного 13-м нападающим. Форвард шикарным кистевым броском исправился за большой штраф в прошлом матче. А ближе к концу периода удаление Семена Кошелева реализовал Алексей Емелин. 2:0 — справедливый итог стартового отрезка, который прошел с доминированием «ястребов».
Бесхитростными, но эффективными набросами «Авангард» продолжил тревожить Кошечкина во втором периоде. Омичи чаще контролировали шайбу и грамотно пользовались дальней скамейкой, меняя звенья во время атак. Давление хозяев изматывало «Магнитку». Об осознанном выходе из зоны с контролем шайбы уральцам оставалось только мечтать. Броски блокировались, поперечные передачи перехватывались. Полная апатия в атаке от «Металлурга».
«Авангард» показал сегодня эталонную реализацию большинства — четыре гола с шести удалений «Магнитки». Арсений Грицюк во втором периоде успел оформить дубль. Сначала идеальным броском в касание попал в ближний угол, а на 35-й минуте не без помощи удачи занес шайбу в ворота с пятака. «Авангард» контролировал каждый периметр площадки. Гол молодого нападающего омичей — наглядное подтверждение этого.
Необязательные удаления «Металлурга» не позволили выбраться из трудной ситуации. «Авангард» с первых смен вывалил все козыри: агрессия, прессинг, полная концентрация. Перевернуть матч, отбиваясь в меньшинстве, крайне проблематично. А расплата за удаления наступала моментально. Илья Воробьев нашел, чем удивить, когда команда горела 0:4. «Металлург» заменил голкипера на отметке 46.18, атаковал с пустыми воротами почти четыре минуты и отыграл одну шайбу. Большее омичи сделать не позволили.
Сомневаюсь, что три победы расслабили «Магнитку». Боб Хартли после пятого матча сказал, что в шестом «Авангард» покажет то, что создал за четыре года работы канадского тренера. Омичи сыграли в привычном стиле — взрывном и агрессивном с большим объемом катания, не отдавая сопернику инициативу. Поразительно, что «Металлург» оказался не готов к этому. Неужели подумал, что «ястребы» обессилены? Только в третьем периоде уральцы вспомнили, за счет чего обыгрывали «Авангард». Самая огненная серия плей-офф продолжится в седьмом матче.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|3 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|30.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -